【北欧通貨】原油高などはサポート＝ノルウェークローネ ドルノルウェークローネは、週を通じて底堅い動きを見せ、特に週明けに一段高となった。2月23日～28日： 9.48 ～ 9.58 クローネのレンジ内で推移。原油価格の変動に影響を受けつつも、ドルの堅調さが下値を支え、じりじりとレンジを切り上げる展開が続いた。3月2日（重要）： 欧州市場から買いが加速。安値 9.485 クロ&