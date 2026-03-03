イスラエルのネタニヤフ首相はイランへの軍事攻撃を開始した理由について、「いま攻撃をしないと核の開発計画を止められなかった」と主張しました。イスラエルネタニヤフ首相「イランは新たな拠点や施設、そして、地下壕の建設に着手した。もし、いまこの瞬間に行動を起こさなければ、彼らの弾道ミサイル計画と核爆弾開発は数か月以内に手が出せなくなり、将来、いかなる行動を取ることも不可能になっていたはずだ」ネタニヤフ首