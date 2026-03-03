２０１８年平昌五輪カーリング女子銀メダルで“メガネ先輩”ことキム・ウンジョン率いる韓国の「チーム・キム」が２日、チームの公式インスタグラムを更新。「２００９年に始まった私たち２０２６年チームとしての旅を終えます」と記し、解散を発表した。「チームとしての時間はここで止まりますが、それぞれの場で新たに挑戦し別の道を歩いていきたいと思います。別の道を歩むことになっても、互いを応援する気持ちは変わら