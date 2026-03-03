アメリカ国務省は2日、中東のほぼ全域にいるアメリカ人に対し「深刻な安全上のリスクがある」として直ちに退避するよう呼びかけました。退避を呼びかけられたのはバーレーンやエジプト、イラン、ヨルダン、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE＝アラブ首長国連邦など15の国と地域にいるアメリカ人です。ルビオ国務長官は「現在、中東では『壮絶な怒り作戦』が展開され、イランによる湾岸諸国への卑劣な攻撃が続いている状況を