落語家月亭方正（58）が3日、大阪市の生国魂神社で、上方落語の文化祭＆ファン感謝デー「第33回彦八まつり」（5月16、17日＝同所）の開催記者会見に出席した。方正は昨年1月、上方落語協会の笑福亭仁智会長から、今年の実行委員長の打診を受けた。落語を始めて17年。「落語には感謝しています。いろんなものをいただいて生きている。恩返しをしたい」という思いがあり、妻と相談。「やった方が良い」と背中を押され、快諾した。「