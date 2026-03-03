【第6話】 3月3日公開 第6話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は3月3日、ジェームスほたて氏によるマンガ「まゆりさんのいる銭湯」の第6話をCOMIC Y-OURSにて公開した。 今回は、雨で暇をしているまゆりさんと、授業で作ったタブレットゲームで遊ぶ。ゲーム中、まゆりさんとの距離は近くなり……。 「まゆりさんのいる銭湯」のページ (C)ジェ}