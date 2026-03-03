ＥＮＥＯＳホールディングスが大幅反落している。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃と、ホルムズ海峡の封鎖が伝わり、原油相場の先高観が強まっている。原油相場の上昇は石油関連株を押し上げる要因となる一方、ＥＮＥＯＳに対しては外資系証券による投資判断引き下げが伝わっている。前日まで上昇が続いたことを受けた利益確定売りもかさみ、株価の重荷となったようだ。 出所：MINKABU PRESS