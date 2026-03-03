Ovallの関口シンゴとShingo Suzukiが、ビルボードライブ横浜公演を5月18日に開催する。 （関連：Ovallがいま、4年ぶりの再始動を果たす意義ーー復活ライブを機に紐解く） 本公演は1日2公演にて開催され、ステージごとに出演アーティストが異なる構成に。1stステージには、Ovallのギタリストであり、プロデューサーとしても活動する関口が出演。続く2ndステージでは、