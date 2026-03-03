ケンコーマヨネーズがしっかり。２日の取引終了後、中長期経営計画の数値目標を見直したと発表した。２０３２～２０３５年度における売上高目標を２０００億円（従来は１２５０億円）に引き上げており、支援材料となったようだ。ＥＢＩＴＤＡマージンは１２．０％、ＲＯＩＣ（投下資本利益率）は９．０％以上を目標とする。国内外でのＭ＆Ａ投資や設備投資を成長ドライバーとしていく方針だ。