addidas Japanの公式Instagramが更新。adidasのウェアを身に纏い、スニーカー「SUPERSTAR（スーパースター）」を履いた藤井風のショットを公開した。 【写真】象徴的な3本線の入ったアディダスのジャージを着用した藤井風 ■藤井風がグローバルキャンペーンの日本でのアイコンに起用される adidasのストリートスポーツウェアブランドadidas Originalsの不朽の名作