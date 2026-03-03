【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの13枚目のシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が4月29日に発売されることが発表された。 ■各楽曲は、それぞれ目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介の主演映画・ドラマの主題歌 今作は「BANG!!」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングル。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、今作を貫く共通のテーマは