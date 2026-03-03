Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、大鍋に盛られたお肉料理を前にしたランチタイムショットを公開。 【写真＆動画】渡辺翔太のランチ中ショット＆イタリアのトッズメイキングムービー 渡辺は、自身がアンバサダーを務める「TOD’S（トッズ）」の2026年秋冬コレクションショーに出席するために、イタリア・ミラノへ渡航している。 ■渡辺がトッズの店舗やショーに足を運ぶメイキングム}