タレントのMEGUMI（44）が2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。新人アイドルを絶賛した。この日は「ROIROM」「MAZZEL」「INI」の「未公開＆名場面」を放送。「ROIROM」の本多大夢、浜川路己のコンビとのトークを楽しんだ。面倒見は良いが「嫌なことが顔に出る」タイプだという本多は、自身のメンタル管理を浜川に任せているという。ひょうきんな性格で独特な感性を持つ浜川はMEGUMIから