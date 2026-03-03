俳優の寺田心（17）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。成長ぶりに司会の黒柳徹子（92）が驚く場面があった。冒頭、人気子役だった7歳で同番組に初出演した際のVTRが流された後に登場した寺田。黒柳は「しばらくでした。今見たら、やっぱり随分大きくなってたわね」と驚いた様子で話した。寺田は「今17歳になります」と話し、身長は「177、8（センチ）ぐらいあります、もう」と回答。立ち