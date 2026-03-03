俳優の福原遥が3日、都内で行われた『ブルガリ アンバサダー 就任記者発表会』に登壇。アンバサダー就任の喜びを語った。【動画】福原遥、純白ドレス姿で可憐に登場！同ブランドアンバサダー就任にあたって、福原は「世界中で愛されている「ブルガリ」のアンバサダー就任ということでうれしかったですし、たいへん光栄に思っております。すごくうれしくて、今まで支えてくださった方にも感謝だなと」と喜びのコメント。「自分