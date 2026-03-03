アイドルグループ「Sophia la Mode」（※Sophiaの「a」＝グレイヴ・アクセントが付いたもの）の南みゆか（20）が、4月に2nd写真集『a la mode』（最初の「a」＝アクサン・グラーヴ／小学館）、5月にDVD『SOPHIA』（ラインコミュニケーションズ）をリリースすることを発表した。【写真】衝撃の“美尻”カットを公開した南みゆか南は、アイドルグループ・OS△K（△＝星マーク）、O2のメンバーとして活躍し、今年2月に新たなアイ