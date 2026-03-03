NMB48の安部若菜（24）が「第33回彦八まつり」（5月16、17日）に出演。落語を披露することが3日、発表された。小説を書くこと、落語をライフワークと公言する安部。上方落語の大イベントで高座に上がる。「落語遊園地」で本職の桂米団治、笑福亭呂翔、元MBS大吉洋平アナウンサーと共演。「平林」を演じる。安部に稽古をつけたのは彦八まつりの実行委員長を務める月亭方正。「5年前に、ボクがMCの番組でやるというので一度、