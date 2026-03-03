◇WBC強化試合 オリックス-韓国(3日、京セラドーム)韓国のキム・ドヨン選手が2試合連発となるホームランを放ちました。前日に阪神と3-3で引き分けた韓国はこの日オリックスと対戦。0-0で迎えた2回表の攻撃で打線が爆発しました。オリックス先発の片山楽生投手から満塁のチャンスを作ると、タイムリーと併殺崩れの間に2点を先制します。なおも2アウト1、3塁のチャンスで打席に入ったのはキム・ドヨン選手。フルカウントから変化球を