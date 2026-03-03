女優の福原遥が３日、都内で「ブルガリアンバサダー就任記者発表会」に出席した。福原は、純白のノースリーブロングドレス姿で登壇。「世界中で愛されているブルガリのアンバサダーに就任させていただき、すごくうれしいですし、大変光栄です。人生をブルガリと歩み、すばらしい女性になれるよう頑張りたい」と力を込めた。会見でＭＣから、女優として大事にしていることを聞かれると「誰よりもその役を愛することですかね