これは筆者の友人Aさんの体験談です。Aさんが実家へ帰省した時、母のスマホで偶然目に入った振込完了の通知。それも振込先は弟。「弟に振り込み？」と軽く聞いたつもりの一言から、思いがけない家族の話が始まりました。 実家で借りた母のスマホに「弟への振込完了通知」