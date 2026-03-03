東京Ｖが３日、ヴェルディグラウンドで明治安田Ｊ１百年構想リーグ東の第５節・鹿島戦（７日・メルスタ）に向けて全体練習を行った。開幕３連勝（ＰＫ勝ち含む）の首位で迎えた前節の横浜ＦＭ戦では、立ち上がりから相手の圧力に押し込まれる展開となり、前半終了間際と後半の立ち上がりで３失点。試合終盤に２点を返して追い上げたが、２―３で敗れた。仕切り直しとなる今節は昨季王者で現在首位の鹿島と対戦。オフ明けのこ