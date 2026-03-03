3日、KOSPI（韓国総合株価指数）が急落したことで、1カ月ぶりにプログラム売りサイドカー（一時効力停止）が発動された。 韓国取引所によると、同日午後12時5分53秒ごろ、KOSPI200先物指数の変動により5分間プログラム売り注文の効力が停止した。 発動時点のKOSPI200先物指数は、前営業日の終値比47.75ポイント（5.09%）下落した890.05だった。 KOSPIの売りサイドカーが発動されたのは、先月6日以来1カ月ぶり。 売りサイドカーは、