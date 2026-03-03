きょう午後の東京株式市場で日経平均株価は、一時1900円以上と大幅に値を下げ、5万6000円台での取引が続いています。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、イランの革命防衛隊が、原油輸送の要となる「ホルムズ海峡」を封鎖したと伝わったことで、原油価格が上昇することへの懸念が一段と強まり、株式市場では小売りや自動車など幅広い銘柄が売られ、ほぼ全面安の展開となっています。ある市場関係者は、「今後のイラ