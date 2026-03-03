アメリカのルビオ国務長官は2日、連邦議会の幹部にイランへの軍事作戦について説明しました。アメリカでは、「戦争権限法」で大統領がアメリカ軍を「敵対行為」に投入する場合、できる限り議会と事前に協議するよう求めていますが、ルビオ長官は法的な義務ではないとの認識を強調しています。ルビオ国務長官「我々は議会指導部に事前通知したが、それも法律で義務付けられていることではない。法律が求めているのは作戦開始から48