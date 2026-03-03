性的虐待の罪に問われた富豪・エプスタイン元被告との関係をめぐり、アメリカのクリントン元大統領が議会に証言した様子を記録したビデオ映像が公開されました。アメリカ連邦議会下院の監視・説明責任委員会は2日、富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐって、クリントン元大統領に対して先週行った聴取を記録したビデオ映像を公開しました。クリントン元大統領「彼の犯罪が明るみに出る何年も前に関係は終わっていたが、ジェフ