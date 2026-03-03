女優の飯島直子（58）が3日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜9・30）にVTR出演。演技との向き合い方の変化を語った。飯島は「若い時は台本をたくさん読んで憑依（ひょうい）させないといけないんじゃないかみたいなところがありました」と回想。「それしか見えなくなってしまう。切り替えもあんまり上手じゃないので、ドラマとかお芝居することになると、私生活までなくなっちゃうくらいそのことばっかり考えちゃ