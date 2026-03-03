福原遥（27）が3日、都内のブルガリホテル東京で行われた、ブルガリアンバサダー就任記者発表会に出席した。席上で、アンバサダー就任を聞いたのはパリに滞在していたホテルで、うれしさのあまり、現地でブルガリのディーヴァドリームマザーオブパールのブレスレットを記念に購入したと明かした。福原は「世界中で愛されるブルガリのアンバサダー、光栄に思います。すごくうれしくて、今まで支えてくれた皆さんに感謝とともに