女優の土屋太鳳が2日に自身のアメブロを更新。映画で共演する俳優への思いをつづった。この日、土屋は自身が出演する映画「マッチング TRUE LOVE」の特報映像とティザービジュアルが公開されたことを報告。共演する韓国出身の俳優のクァク・ドンヨンについて「とにかく日本語の上達が素晴らしくて、そしてもちろん演技が本当に本当に本当に素晴らしくて…！！！」と絶賛した。続けて、過去にクァクの出演作である「雲が描いた月明