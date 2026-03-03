吉田の鮮烈な本塁打に米ファンも期待感を抱いたようだ(C)Getty Images出場解禁となったメジャー組の中で唯1人、快音を響かせた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を前に、侍ジャパンは3月2日に京セラドームでオリックスとの強化試合に臨んだ。この試合よりメジャーリーガーも出場し、それぞれのプレーが大きな注目を浴びた。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る日本は3-4で敗れ