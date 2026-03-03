21世紀枠で春の選抜高校野球大会に75年ぶりに出場する長崎西高校の壮行式が3日に行われました。 21世紀枠として、春の選抜に75年ぶり2回目の出場となる長崎西高校野球部。 壮行式ではベンチ入りメンバー20人が紹介され、開会式の入場行進で使うセンバツ旗が授与されました。 そして、桑原 直太郎主将が聖地での活躍を誓いました。 （桑原 直太郎主将） 「西高の校歌を甲子園で歌えるように頑張って