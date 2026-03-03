女優の飯島直子（58）が3日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜9・30）にVTR出演。年の重ね方について語った。先月29日に58歳を迎えた飯島。「先輩たちが“早く60になっちゃいなよ”って言うんですよ。“なっちゃいなよ”って言っても年月経たないとならないよってことなんですけど」と口にした上で、「でもそれくらい良い景色が見られるらしいんですよ。“本当に力も抜けていいよ”って言われたんですよ」と年を重ね