お笑い芸人・小籔千豊（52）が2日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。元相方の構成作家・やまだともカズ氏について語った。お笑いコンビ・ビリジアンとして活動していた2人。吉本興業の養成所NSC時代からエリートで、1997年には「NHK上方漫才コンテスト」優秀賞を獲得した。順風満帆だったが、やまだ氏から「作家になる」と告げられ解散することに。小籔は「向こうは決め切ったらひっ