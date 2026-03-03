新日本プロレスは３日、前ＳＴＲＯＮＧ無差別級王者の石井智宏（５０）が首の負傷により「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」を欠場することを発表した。同トーナメントの優勝者にＩＷＧＰヘビー級王座（現王者は辻陽太）への挑戦権が与えられる。石井は１回戦シードとなり、２回戦（１２日、香川）で成田蓮ＶＳタイチ（５日、後楽園）の勝者と対戦する予定だった。石井の代替選手としてＮＪＣには小島聡が出場する。近