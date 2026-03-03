【モデルプレス＝2026/03/03】タレントの薬丸裕英が、3月2日に自身のオフィシャルブログを更新。妻に作ってもらった雑炊ショットを披露した。【写真】60歳元シブがき隊「器にセンス感じる」元歌手の妻が作った3品並んだ晩御飯◆薬丸裕英、妻が作った雑炊投稿薬丸は「昨晩の晩御飯」「妻に作ってもらった雑炊」「消化のよい食事」とつづり、元歌手の妻・石川秀美さんが作った夕食のショットを公開。卵やネギの入った体に優しい雑炊