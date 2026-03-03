格闘技イベント「Breaking Down」からRIZINファイターとなった格闘家のジョリーさんが2026年3月2日、妻でマネジャーの清水ゆりさんと離婚したことをXで発表した。24年12月に婚姻＆W不倫暴露で注目2人は本業の傍ら「選手とマネジャー」として共同チャンネルを運営し、YouTuberとしても活動している。当初、関係について公にしていなかった2人だが、24年12月に暴露系インフルエンサーが婚姻関係にあることを暴露。同時に清水さんとジ