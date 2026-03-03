銀座コージーコーナーは、2026年3月4日から3月26日までの間、全国の生ケーキ取扱店で、旬を迎えた「せとか」と「紅ほっぺ苺」を使ったスイーツを販売する。ゼリーのようなとろける食感と濃厚な甘みが特徴の柑橘「せとか」と、甘みと酸味と香りのよさが揃った「紅ほっぺ苺」を、ショートケーキとタルトに仕立てた。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【商