昨年１０月に両股関節の手術を受けた巨人の吉川尚輝内野手が３日、ジャイアンツ球場でリハビリを行った。２月は都城でリハビリに取り組み、フリー打撃も行うまでに回復。この日はダッシュやキャッチボール、マシン打撃などで汗を流した。「いい感じで来られた。こっちに帰ってきてもやることは一緒だと思うので。まずはできることを少しずつ、強度を高めてやっていけたら」と調整ぶりを明かした。練習でジャイアンツ球場を使