中東情勢が緊迫するなか、サウジダービー４着からドバイに転戦し、ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）に出走予定のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）の現地での様子について、高柳大調教師が３月３日、栗東トレセンで取材に応じ、「順調に調整できていると聞いています。情勢を見守りたいですね」と話した。トレーナーはドバイワールドカップデ