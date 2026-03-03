落語家の月亭方正が３日、大阪市天王寺区の生國魂神社で取材に応じ、レギュラー出演している日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜・午後１１時２５分）の“最終回”はダウンタウン・松本人志を含めた５人で出演したいと希望を語った。１日、日本テレビでの「ガキ―」のオンエア中、美容医療の「高須クリニック」のＣＭが放送され、黒髪のかつら、つけひげ姿の松本が出演した。２年ぶりの“地上波復帰