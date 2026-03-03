広島・床田寛樹投手が４日のオープン戦・オリックス戦（京セラＤ）に先発する。森下暢仁投手も登板予定で、開幕投手候補筆頭の２人が同日登板。２イニングを予定している床田は「内容、結果をしっかり。頑張って投げるだけ」と意気込んだ。春季キャンプ中は握りを変えたスライダーを課題に挙げていたが、去年までの握りに戻し「余裕があるときに違う握りで投げてみようかなとは思いますけど、カウント取るときは普通の今まで通