モデルの近藤千尋が３日、都内で「ＰＰＩＨ新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会」に夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と出席した。ドン・キホーテなどを経営するＰＰＩＨが、新業態店舗をオープンすることに合わせて行われた発表会。近藤は夫婦そろっての登場に「うれしいね」と太田に呼びかけ。太田も「２人そろっての時間は少ないからね」と答えおしどり夫婦っぷりを見せた。ドン・キホーテには毎週行く