【学園アイドルマスターまちぼうけ3】 販売期間：3月25日まで 発送時期：6月下旬頃 価格：1回400円 バンダイはガシャポンオンラインにて、「学園アイドルマスターまちぼうけ3」を3月25日まで販売している。価格は1回400円で、6月下旬頃発送予定。 本製品は全高約4センチで「学園アイドルマスター」に登場するアイドル候補生たちを立体化し