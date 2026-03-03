◆ＷＢＣ強化試合オリックス―韓国（３日・京セラドーム大阪）オリックス・平野佳寿投手兼任コーチが３回に登板し、３者凡退に封じた。直球とフォーク主体の投球からツーシーム、新球のカットボールも加えるようになったレジェンド。ウィットコムからの３人を空振り三振、三ゴロ、中飛に仕留めた。２０１７年にはＷＢＣ日本代表に選出され、リリーフで６試合に登板。初の国際大会で自身の価値を高め、翌１８年からメジャー挑戦