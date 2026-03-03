◆ＷＢＣ強化試合巨人２軍―オーストラリア代表（３日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が対外試合初安打を放った。「６番・遊撃」で先発出場。４点を追う７回無死で右腕・ホールに対すると、カウント２―０から真ん中の直球をはじき返し、中堅への二塁打。５０メートル走６秒０の俊足を飛ばし、迷わず二塁を陥れた。２月１１日に行われた１軍紅白戦で”初安打”を放ったが、その