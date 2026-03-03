◇強化試合韓国代表―オリックス（2026年3月3日京セラD）韓国代表の先発を務めたデーン・ダニング投手（31＝ブレーブス傘下マイナー）が3回2安打無失点と好投し、大会に向けて順調な調整ぶりを示した。初回、先頭の宗に中前打を許したが、西川を右飛、紅林を空振り三振、太田を二ゴロに仕留めてスコアボードに「0」を刻んだ。2回も1死から広岡に一塁線を破る二塁打を許したが、後続を確実に断って無失点。直球は140キロ