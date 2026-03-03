「マクドナルド」は、3月11日（水）から、春の風物詩「てりたまファミリー」のスイーツとして、「いちごショートケーキパイ」を、全国の店舗で発売する。【写真】明日発売！「てりたまファミリー」全6種一覧■手軽なお祝いスイーツが誕生今回期間限定で登場する「いちごショートケーキパイ」は、ショートケーキをイメージした新作のスイーツパイ。サクサクのパイ生地で、ケーキ生地とミルククリーム、果肉入りのいちごフィ