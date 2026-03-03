３月２日（月）、滋賀県大津市の琵琶湖沖合で、釣り具のルアーを回収しようと潜水していた男性（４５）が溺死する水難事故がありました。３月２日（月）正午ごろ、“琵琶湖に潜った友人が戻ってこない”という旨の１１０番通報がありました。滋賀県警によると、通報の約４０分後、大津市雄琴５丁目先の琵琶湖の沖合で、大津市小野在住の飲食業の男性（４５）が消防によって救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。