東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。今もお世話になっているという“恩師”について語った。伊沢は、偏差値66で東大合格者44年連続日本一の開成高校在学中に、高校生クイズで全国制覇した。東大に現役合格後は、クイズ番組にも出演し、10年前にクイズ集団「QuizKnock（クイズノック）」を立ち上げた。学生時代について、伊沢は「