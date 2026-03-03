グローバルボーイズグループ「INI」の後藤威尊（26）2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。トレーニングについて語った。この日は「ROIROM」「MAZZEL」「INI」の「未公開＆名場面」を放送。MCのMEGUMIから日頃のトレーニング内容について質問された。「週3、4でジム」に通い「ご飯とかはPFCバランスっていって、炭水化物、タンパク質、脂質のバランスを大体80グラム、30グラム、15グラム