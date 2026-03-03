「第33回彦八まつり」（5月16、17日）の発表会見が3日、大阪・生国魂神社であり、実行委員長の月亭方正（58）は「ボクらしい、ボクしかできないことに尽力します」と抱負を語った。方正は1988年に漫才コンビ「GSX（ガスペケ）」としてデビューし、その後はピン芸人として活躍。芸歴は38年目と長いが、落語家としては08年5月から「月亭方正」を名乗り、噺家歴は18年目。今回、大イベントの実行委員長という大役を任された。方